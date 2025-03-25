Впервые за несколько лет в школы и детские сады ДНР вернутся к очной форме обучения
Минпросвещения: В ДНР школы и детские сады возвращаются к очной форме обучения
Впервые за последние несколько лет в Донецкой Народной Республике (ДНР) школы и детские сады вернутся к очной форме обучения и полному дню работы. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
«В ДНР школы и детские сады возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы», — говорится в сообщении.
Глава республики Денис Пушилин проверит готовность детского сада № 393 Киевского района Донецка к переходу на очную форму обучения и полный рабочий день с 31 марта. Этот район находился под обстрелами. Сейчас детский сад снова сможет работать очно.
Ранее Пушилин заявил о продвижении российских войск по всему фронту на Донбассе. Он подчеркнул, что для руководства ДНР важно контролировать все процессы и при необходимости активно в них включаться. Глава республики также добавил, что каждый метр освобождённой земли имеет большое значение.
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