Впервые за несколько лет в школы и детские сады ДНР вернутся к очной форме обучения

Впервые за последние несколько лет в Донецкой Народной Республике (ДНР) школы и детские сады вернутся к очной форме обучения и полному дню работы. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

«В ДНР школы и детские сады возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы», — говорится в сообщении.

Глава республики Денис Пушилин проверит готовность детского сада № 393 Киевского района Донецка к переходу на очную форму обучения и полный рабочий день с 31 марта. Этот район находился под обстрелами. Сейчас детский сад снова сможет работать очно.