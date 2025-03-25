В Ульяновске подросток погиб, упав с балкона прямо на прохожего

В Ульяновске подросток трагически скончался, упав с балкона многоквартирного дома, сообщает прокуратура региона. По факту трагедии ведомство проводит проверку.

«Прокуратура Заволжского района города Ульяновска <...> организовала проверку соблюдения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства об охране жизни и здоровья детей», — говорится в сообщении.

По информации, предоставленной ТАСС правоохранительными органами, подросток упал на человека, который получил несколько травм. Сейчас пострадавший находится в тяжёлом состоянии, медики борются за его жизнь.