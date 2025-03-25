Росфинмониторинг внёс в список террористов подразделения «Правого сектора»*
Росфинмониторинг внёс в список террористических и экстремистских организаций украинское военизированное объединение «Национально-освободительное движение «Правый сектор»* и добровольческий украинский корпус «Правый сектор»*.
Кроме того, в перечень внесена организация «Правая молодёжь»*.
Напомним, в январе Верховный суд России признал «Правый сектор»* террористической организацией. Таким образом был удовлетворён иск Генпрокуратуры РФ.
* Организация признана экстремистской и террористической, её деятельность запрещена на территории России.
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