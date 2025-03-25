Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 14:35

Росфинмониторинг внёс в список террористов подразделения «Правого сектора»*

Росфинмониторинг внёс в список террористических и экстремистских организаций украинское военизированное объединение «Национально-освободительное движение «Правый сектор»* и добровольческий украинский корпус «Правый сектор»*.

Кроме того, в перечень внесена организация «Правая молодёжь»*.

Напомним, в январе Верховный суд России признал «Правый сектор»* террористической организацией. Таким образом был удовлетворён иск Генпрокуратуры РФ.

Российский боевой дрон выследил и ликвидировал одного из главарей «Правого сектора»*
Российский боевой дрон выследил и ликвидировал одного из главарей «Правого сектора»*

* Организация признана экстремистской и террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Videographer_42

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Правый сектор
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar