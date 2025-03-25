Росфинмониторинг внёс в список террористов подразделения «Правого сектора»*

Росфинмониторинг внёс в список террористических и экстремистских организаций украинское военизированное объединение «Национально-освободительное движение «Правый сектор»* и добровольческий украинский корпус «Правый сектор»*.

Кроме того, в перечень внесена организация «Правая молодёжь»*.

Напомним, в январе Верховный суд России признал «Правый сектор»* террористической организацией. Таким образом был удовлетворён иск Генпрокуратуры РФ.