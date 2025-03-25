Назван самый полезный сыр для пожилых

Творожные сыры являются наиболее полезным вариантом для людей старшего возраста. Об этом заявила врач-диетолог Дарья Русакова.

Этот продукт содержит важные питательные вещества, включая кальций, легкоусвояемый молочный белок и аминокислоту триптофан, которая помогает снизить уровень стресса и улучшить качество сна. Однако диетолог обратила внимание, что в сырах также присутствуют холестерин и соль, что требует умеренного потребления.

«Людям пожилого возраста необходимо есть сыр для укрепления костной ткани, восполнения белковой составляющей. Отдавать предпочтение нужно творожным, поскольку в них меньше жира, холестерина и соли», — пояснила в беседе с «Москвой 24».

Особое значение имеет качество продукта. Диетолог подчеркнула, что следует выбирать сыры с натуральным составом, без заменителей молочного жира и белка. На рынке представлено множество сырных продуктов, которые не обладают такой же питательной ценностью, как настоящий сыр. Внимательное изучение состава поможет сделать правильный выбор и получить максимум пользы от употребления этого продукта.