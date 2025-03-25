На Кубани приставы взыщут с мужчины 300 тысяч рублей котятами
Mash: На Кубани приставы взыщут с должника 300 тыс. руб. котятами породы каракет
В Краснодарском крае приставы взыщут с должника 300 тысяч рублей котятами породы каракет. Об этом рассказывает телеграм-канал Mash.
Житель Кубани нашёл случника и решил приобрести котят породы каракет, отправил продавцу 300 тысяч рублей, но тот всё «кормил завтраками». Покупатель не выдержал и пошёл в суд. Правоохранители хотели взыскать средства, но на счетах заводчика оказалось лишь 15 рублей. Тогда истец заявил, что готов получить свои деньги в кошачьем эквиваленте.
Судя по соцсетям, бизнес продавца идёт весьма успешно.
Ранее в России предложили установить контроль за разведением животных. Отсутствие данных мер в настоящее время имеет серьёзные деструктивные последствия, отметили в Госдуме.
Life.ru / Kandinsky