На Кубани приставы взыщут с мужчины 300 тысяч рублей котятами

В Краснодарском крае приставы взыщут с должника 300 тысяч рублей котятами породы каракет. Об этом рассказывает телеграм-канал Mash.

Житель Кубани нашёл случника и решил приобрести котят породы каракет, отправил продавцу 300 тысяч рублей, но тот всё «кормил завтраками». Покупатель не выдержал и пошёл в суд. Правоохранители хотели взыскать средства, но на счетах заводчика оказалось лишь 15 рублей. Тогда истец заявил, что готов получить свои деньги в кошачьем эквиваленте.