Активиста Котова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг включил активиста Константина Котова* в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Котов* Константин Александрович, 22.02.1985, г. Москва», — говорится в реестре.

Уточняется, что Котов* в сентябре 2019 года был осуждён за неоднократные нарушения правил проведения митинга. Активиста приговорили к четырем годам колонии. В апреле 2020-го Мосгорсуд в ходе пересмотра дела смягчил приговор и назначил Котову* новое наказание в виде 1,5 года лишения свободы.

Напомним, что в августе 2024 года суд Москвы отправил Котова* под домашний арест за перевод денег ФБК**. Мужчину обвинили в преступлении по статье о финансировании экстремистской деятельности.