«Хороший темп»: Путин рассказал о достижениях российского кинематографа за 2024 год

В России в 2024 году вышли 214 отечественных фильмов, завершилось производство 298 кинолент. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Завершено производство 298 национальных фильмов [в прошлом году], и запущен в производство 151 национальный фильм. Это практически всё при поддержке Минкульта. В прокат вышло 214 российских фильмов», — указал глава государства на заседании Совета по культуре и искусству.

По его словам, 54 фильма из 214 были выпущены в прокат также при поддержке Минкульта. При этом количество зрителей российских фильмов выросло на 10% — до 100 миллионов человек. Путин отметил, что отечественный кинематограф набрал «хороший темп».