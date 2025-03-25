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Регион
25 марта, 15:15

«Хороший темп»: Путин рассказал о достижениях российского кинематографа за 2024 год

Путин заявил, что в 2024 году в прокат вышло 214 российских фильмов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В России в 2024 году вышли 214 отечественных фильмов, завершилось производство 298 кинолент. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Завершено производство 298 национальных фильмов [в прошлом году], и запущен в производство 151 национальный фильм. Это практически всё при поддержке Минкульта. В прокат вышло 214 российских фильмов», — указал глава государства на заседании Совета по культуре и искусству.

По его словам, 54 фильма из 214 были выпущены в прокат также при поддержке Минкульта. При этом количество зрителей российских фильмов выросло на 10% — до 100 миллионов человек. Путин отметил, что отечественный кинематограф набрал «хороший темп».

«Кассовые сборы составили 36 миллиардов рублей, а количество зрителей российских фильмов увеличилось на 10%. Хороший темп, хороший! Аудитория составила 100 миллионов человек», — пояснил российский лидер.

Путин назвал русскую культуру нитью, связывающей поколения
Путин назвал русскую культуру нитью, связывающей поколения

Напомним, сегодня, 25 марта, в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения премии в области литературы и искусства для детей и юношества. Мероприятие было приурочено ко Дню работника культуры. Президент РФ Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры. Кроме того, сегодня политик проводит заседание Совета по культуре и искусству.

Дарья Нарыкова
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