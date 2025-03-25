Московский экономический форум в этом году пройдёт 1 и 2 апреля

Самое важное экономическое событие года — Московский экономический форум — пройдёт в этом году 1 и 2 апреля. Он будет посвящён теме «Демография: традиции и индустриализация». Председателем форума является известный промышленник и совладелец комбайнового завода Ростсельмаш Константин Бабкин. В этом году мероприятие проводится в двенадцатый раз.

МЭФ-2025 предлагает альтернативные стратегии экономической политики, акцентируя внимание на производстве и развитии агропромышленного комплекса. За время своего существования форум собрал более 17 тысяч участников из 45 стран мира. Каждый год экономисты, бизнесмены и учёные, разделяющие антиглобалистские взгляды, обсуждают на форуме лучшие пути развития России.

В рамках форума состоятся четыре панельные дискуссии и более десяти экспертных сессий, охватывающих темы экономического развития и международных отношений. В центре внимания окажутся вопросы демографии, цивилизационных ценностей и традиций. Основная цель Московского экономического форума — создание условий для комплексного развития российской цивилизации через созидательный подход в экономике и обществе.

«МЭФ – форум экономический. Однако на МЭФ мы рассматриваем экономику не с точки зрения зарабатывания денег, а как стержень здоровой нации. Будем смотреть на экономику под углом демографии, что нужно сделать, чтобы народ опять почувствовал вкус жизни, начал плодиться, размножаться, чтобы проявил волю к жизни следующих поколений», — подчеркнул председатель МЭФ Константин Бабкин.

Эксперты МЭФ уверены, что Россию ожидает период стремительного роста, который будет базироваться на цивилизационных ценностях, традициях, увеличении населения и новой волне индустриализации. В форуме участвуют владельцы и руководители крупнейших промышленных предприятий и агрохолдингов, учёные, представители различных организаций, известные экономисты, политологи, журналисты и деятели культуры. Среди участников МЭФ-2025 можно выделить таких личностей, как член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева, академик РАН Роберт Нигматулин, философ Александр Бояков.

Помимо нескольких российских специалистов, на мероприятии ожидаются зарубежные гости, среди которых зампредседателя правительства Сербии Александр Вулин, немецкий бизнесмен и общественный деятель, основатель российско-немецкого проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк, декан Школы гуманитарных наук Шанхайского университета экономики и финансов доктор Ван Сянь Хуа и многие другие.