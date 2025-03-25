Экс-чиновница ФАС найдена мёртвой около жилого дома в Подмосковье

В подмосковном Красногорске нашли мёртвой бывшую чиновницу Федеральной антимонопольной службы. Её труп лежал около жилого дома, судя по травмам, она могла покончить с собой. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Тридцатилетняя Алина П., которая трагически погибла, работала на должности руководителя отдела антимонопольного контроля в сфере промышленности. В этой роли она занималась исследованием конкурентной ситуации на товарных рынках в своих отраслях и организовывала проверки компаний с целью выявления нарушений антимонопольного законодательства.