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25 марта, 17:04

Экс-чиновница ФАС найдена мёртвой около жилого дома в Подмосковье

MK.ru: Экс-чиновница ФАС найдена мёртвой в Красногорске около жилого дома

В подмосковном Красногорске нашли мёртвой бывшую чиновницу Федеральной антимонопольной службы. Её труп лежал около жилого дома, судя по травмам, она могла покончить с собой. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Тридцатилетняя Алина П., которая трагически погибла, работала на должности руководителя отдела антимонопольного контроля в сфере промышленности. В этой роли она занималась исследованием конкурентной ситуации на товарных рынках в своих отраслях и организовывала проверки компаний с целью выявления нарушений антимонопольного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске подросток упал с балкона многоэтажки прямо на прохожего. Несовершеннолетний погиб, а пострадавший находится в тяжёлом состоянии, медики борются за его жизнь.

В США нашли мёртвой экс-прокурора Вирджинии Джессику Абер
В США нашли мёртвой экс-прокурора Вирджинии Джессику Абер
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zag Advertising

Полина Никифорова
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