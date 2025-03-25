«Человек не может вибратор использовать»: В парламенте Карелии обсудили закон о тишине

В парламенте Карелии обсудили запрет на использование шумных инструментов в многоквартирных домах с 13 до 15 часов и с 19 до 22 часов в будни. Среди прочего поднимался вопрос и о шумных вибраторах, на что депутаты отреагировали смехом.

Депутат Сергей Андруневич о шумных вибраторах. Видео © Telegram / «Подъём»

«Человек приходит в 19 часов с работы, и он не может ничего сделать: вибратор использовать, дрель, перфоратор и так далее», — сказал депутат Сергей Андруневич.

Парламентарий отметил, что при этом люди могут использовать громко гудящий пылесос и включать музыку. В Сети речь народного избранника вызвала шутки и бурное обсуждение.

Депутат Евгений Ульянов в беседе с изданием «Подъём» заявил, что смеялся не над словом вибратор. Он отметил, что любой мужчина слышал об этом строительном инструменте.

«Мою реакцию вызвала коллега, немножко шутканула, но не про вибратор точно. Тут можно инсинуации раздувать разные, но реально любой мужик, который занимается строительством, ремонтом, прекрасно понимает, что такое строительный вибратор», — высказался чиновник.