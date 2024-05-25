6 тайных техник, благодаря которым буйный сосед превратится в послушного зайчика

Шуметь и устраивать дебоши могут соседи практически во всех районах любого города. Неблагополучные семьи есть как в домах советских годов постройки, так и в современных ЖК. Однако менять место жительства не стоит — есть способы заставить таких проблемных людей успокоиться. Как угомонить соседей сверху, снизу или на лестничной площадке?

1. Поговорите с человеком, который вам докучает

Если мешают жить соседи сверху, снизу или на лестничной клетке, поговорите с ними спокойно, без криков и ссор. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если докучает ужасный сосед, то не нужно сразу предпринимать радикальные меры. Начать решать спор с ним нужно с диалога. Не исключено, что человек поймёт, что доставляет вам неудобство, и перестанет это делать. Постучитесь соседу в квартиру и спокойно объясните, что вас не устраивает. Некоторые люди даже не подозревают, что определёнными своими действиями мешают жить другим.

2. Сделайте предупреждение соседу, если спокойный разговор не помог

Если после прошлого диалога ситуация не изменилась, пойдите к человеку снова. Пригрозите, что если он не прекратит лишать вас спокойствия и в этот раз, то вы будете жаловаться во все возможные инстанции и предпринимать более радикальные с юридической точки зрения шаги. Но не стоит угрожать рукоприкладством, иначе это может быть использовано против вас.

3. Если сосед всё равно нарушает режим тишины, вызывайте полицию

Если дома сосед не соблюдает режим тишины, вызывайте полицию каждый раз. После нескольких штрафов, выписанных правоохранителями, дебошир угомонится. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Согласно закону о тишине, шуметь в большинстве регионов России нельзя с 23:00 до 07:00 (в некоторых областях и республиках ограничения накладываются с 22:00). Согласно запрету, ночью уровень громкости звука, исходящего из квартиры, должен быть не выше 45 децибел. Слишком громкий нарушитель правопорядка обязан будет заплатить штраф.

Если соседи сверху, снизу или на лестничной клетке после 23:00 включают громкую музыку и сильно шумят, то нужно действовать в правовом поле. Необходимо подойти к квартире и снять на телефон видео, подтверждающее, что закон о тишине нарушается именно этим гражданином. Затем необходимо вызвать полицию, которая выпишет штраф. Видеофиксация нарушения понадобится в случае, если к моменту приезда правоохранителей "вечеринка" уже прекратится.

Так нужно поступать каждый раз, когда человек нарушает закон о тишине. Получив несколько таких штрафов, сосед угомонится и перестанет мешать отдыхать ночью всему подъезду.

4. Фиксируйте нарушения соседей на камеры в подъезде и пишите заявления в полицию

Некоторые россияне сталкиваются с ситуацией, когда соседи буянят не у себя дома, а в подъезде. Например, распивают горячительные напитки, курят, употребляют вещества или портят имущество. За такие нарушения предусмотрен штраф, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность.

Во многих современных жилых комплексах есть система видеонаблюдения — камерами напичкан буквально каждый метр подъезда. Причём жильцам выдают доступ к ним. Воспользуйтесь этим. Фиксируйте нарушения и пишите заявление в полицию о каждой выходке соседей-дебоширов.

Получив несколько таких штрафов, человек перестанет нарушать общественный порядок. Если системы видеонаблюдения нет, то можете повесить личные камеры на своей лестничной площадке.

5. Клейте объявления в подъезде с осуждением действий нарушителя или пишите об этом в чате

Выставьте дебошира на смех перед другими соседями. Возможно, ему станет стыдно и он успокоится. Фото © Life.ru

Эффективный способ приструнить соседа в доме — пристыдить перед другими жильцами. Если мужчина или женщина неоднократно нарушали правила поведения, то напишите объявление и расклейте его по всему подъезду. Например, в таком духе: "Уважаемые соседи с Х-го этажа, из квартиры N, хватит ежедневно ругаться и бить посуду всю ночь". Возможно, дебоширы "сгорят от стыда", когда увидят такую бумажку, и начнут вести себя тише.