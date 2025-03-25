Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров с США
Россия и Америка продолжают активное сотрудничество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в скором времени Москва и Вашингтон сделают ещё одно совместное заявление по итогам удачных контактов в Саудовской Аравии.
«Подготовлен ещё один документ, который будет обнародован в скором времени», — приводит комментарий Пескова ТАСС.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Россия и США согласовали список объектов на территории РФ и Украины, которые попадают под мораторий на удары. Запрет начнёт действовать 18 марта 2025 года и продлится 30 дней.
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