Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров с США

Россия и Америка продолжают активное сотрудничество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в скором времени Москва и Вашингтон сделают ещё одно совместное заявление по итогам удачных контактов в Саудовской Аравии.

«Подготовлен ещё один документ, который будет обнародован в скором времени», — приводит комментарий Пескова ТАСС.