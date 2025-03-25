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Регион
25 марта, 19:32

Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров с США

Россия и Америка продолжают активное сотрудничество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в скором времени Москва и Вашингтон сделают ещё одно совместное заявление по итогам удачных контактов в Саудовской Аравии.

«Подготовлен ещё один документ, который будет обнародован в скором времени»,приводит комментарий Пескова ТАСС.

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Зеленский пригрозил России в случае нарушения договорённостей

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Россия и США согласовали список объектов на территории РФ и Украины, которые попадают под мораторий на удары. Запрет начнёт действовать 18 марта 2025 года и продлится 30 дней.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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