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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
25 марта, 20:48

Американская разведка заявила, якобы Россия не одержит полной победы на Украине

Разведслужба США считает, якобы Россия «не сможет» достичь полной победы на Украине. Однако текущая обстановка на фронте складывается в пользу Москвы. Об этом говорится в ежегодном докладе американской разведки для Конгресса о потенциальных угрозах.

«Несмотря на то, что Россия не сможет достичь полной победы в конфликте <...> она сохраняет необходимый импульс, поскольку текущая ситуация на поле боя складывается в пользу российской стороны», — указано в документе.

Разведывательное ведомство отмечает, что продолжающиеся боевые действия приведут к «постепенному ослаблению позиций» Украины. Это произойдёт «независимо от любых попыток США или союзников навязать России свои условия».

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В том же докладе американская разведка сообщила, что применение Россией ядерного оружия грозило бы катастрофическими последствиями не только для США, но и для всей планеты. Именно РФ сегодня является обладателем самого большого ядерного арсенала, пояснили в документе.

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Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Лия Мурадьян
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