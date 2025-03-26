Певец Владимир Кузьмин сообщил о смерти младшего брата Александра
Владимир Кузьмин сообщил о смерти младшего брата. Обложка © Telegram / Владимир Кузьмин
Народный артист Владимир Кузьмин сообщил о кончине младшего брата Александра. Пост об уходе родственника из жизни певец сопроводил старой фотографией.
«Покойся с миром, брат», — написал Владимир Кузьмин в Telegram, не раскрыв причину смерти члена семьи.
Александр Кузьмин ушёл из жизни в возрасте 63 лет. Он начал свою сценическую карьеру в первой половине 80-х, выступая в группе «Динамик». В ансамбле он исполнял партии на клавишных и бас-гитаре, а также работал звукорежиссёром. В конце 80-х Александр стал сочинять музыку и тексты для песен, которые впоследствии вошли в альбомы Владимира.
Во время гастролей группы «Динамик» в США в 1992 году Александр остался в Сан-Диего, а Владимир вернулся в Россию. В Америке он сосредоточился на сольной карьере под псевдонимом Саня Диегов. Александр выпустил четыре сольных альбома для русскоязычных слушателей. В 2010 году он вернулся в Москву.
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