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25 марта, 20:59

Трамп назвал европейских союзников США нахлебниками

Дональд Трамп обрушился с критикой на европейские страны, обвинив их в иждивенчестве в вопросах, касающихся Украины, йеменских хуситов и НАТО. Соответствующее заявление прозвучало в Белом доме, когда президент отвечал на вопросы прессы.

Журналисты поинтересовались у главы государства, разделяет ли он мнение вице-президента Джей Ди Вэнса и министра обороны Пита Хегсета, которые ранее утверждали, что Европа живёт за счёт Америки. Трамп поддержал позицию соратников.

«Да, я думаю, что они ведут себя как нахлебники. Евросоюз ведёт себя с нами совершенно ужасно», — высказался Трамп.

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Напомним, что о презрительном отношении высокопоставленных американских чиновников к Европе стало известно из слитой в сеть переписки представителей нынешней администрации США. Одним из собеседников оказался вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Антон Голыбин
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