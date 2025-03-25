Трамп назвал европейских союзников США нахлебниками

Дональд Трамп обрушился с критикой на европейские страны, обвинив их в иждивенчестве в вопросах, касающихся Украины, йеменских хуситов и НАТО. Соответствующее заявление прозвучало в Белом доме, когда президент отвечал на вопросы прессы.

Журналисты поинтересовались у главы государства, разделяет ли он мнение вице-президента Джей Ди Вэнса и министра обороны Пита Хегсета, которые ранее утверждали, что Европа живёт за счёт Америки. Трамп поддержал позицию соратников.

«Да, я думаю, что они ведут себя как нахлебники. Евросоюз ведёт себя с нами совершенно ужасно», — высказался Трамп.