«Смешной и жалкий»: Лавров жёстко проехался по Рютте из-за двуличия генсека НАТО
Лавров назвал генсека НАТО Рютте смешным и жалким человеком
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте, назвав его «смешным и жалким человеком». Причиной столь жёсткой оценки стало двуличие нидерландского политика.
Лавров напомнил, что на встрече с Дональдом Трампом Рютте пожелал не впутывать альянс в тему Гренландии, на которую Штаты давно положили глаз. При этом Дания входит в состав НАТО, и генсек блока должен пресекать попытки нарушения её территориальной целостности, но не делает этого. А вот за Украину, которая никогда не станет членом организации, Рютте продолжает отчаянно заступаться.
«[Нарушать] территориальную целостность Дании — пожалуйста, сколько хотите, а вот Украину не тронь. Смешной и жалкий человек», — сказал Лавров в интервью Первому каналу.
Ранее Лавров поделился любопытными деталями российско-американских переговоров в Эр-Рияде. По его словам, представители США хотели усадить делегации РФ и Украины в разных комнатах, чтобы осуществлять челночную дипломатию.
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