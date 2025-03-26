«Смешной и жалкий»: Лавров жёстко проехался по Рютте из-за двуличия генсека НАТО

Лавров напомнил, что на встрече с Дональдом Трампом Рютте пожелал не впутывать альянс в тему Гренландии, на которую Штаты давно положили глаз. При этом Дания входит в состав НАТО, и генсек блока должен пресекать попытки нарушения её территориальной целостности, но не делает этого. А вот за Украину, которая никогда не станет членом организации, Рютте продолжает отчаянно заступаться.