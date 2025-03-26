Европейские руководители, активно выступавшие против перемирия на Украине, внезапно изменили свою позицию. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

Дипломат напомнил, что в начале марта Киев впервые выразил готовность к 30-дневному прекращению огня. В этот момент лидеры стран ЕС вдруг начали требовать аналогичных шагов от Москвы.

«Всякие макроны, стармеры, фондерляйены начали кричать, что теперь «мяч» на стороне президента России Владимира Путина. Хотя всего лишь три дня назад они утверждали, что никакого перемирия не будет. <…> Они мгновенно изменили свою точку зрения, как только ветер переменился», — сыронизировал глава МИД.

Лавров также напомнил, что в тот же день, когда Киев согласился на перемирие, украинские ВС запустили рекордное количество дронов по центральным районам России. Запад даже не осудил эти действия.