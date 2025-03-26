Лавров: Россия руководствуется заповедью «доверяй, но проверяй» в отношении США
Россия придерживается заповеди «доверяй, но проверяй» в процессе выстраивания некогда разрушенных отношений с Соединёнными Штатами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Доверяй, но проверяй». Это великая заповедь [экс-президента США Рональда] Рейгана. [Американский лидер] Дональд Трамп о ней вспоминал. Мы её не забудем», — отметил дипломат в интервью Первому каналу.
Напомним, что 24 марта состоялся очередной раунд переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. По итогам встречи представители двух держав согласовали список объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.
Telegram / МИД России