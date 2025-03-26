Жительница белгородского села ранена в результате атаки дрона ВСУ

Беспилотник ВСУ нанёс удар по Белгородскому району Белгородской области в ночь на 26 марта. Ранения в результате атаки получила жительница посёлка Политотдельский, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — написал он.

По словам чиновника, взрыв был такой силы, что выбил окна в нескольких квартирах многоэтажного дома, социальном объекте и частной надворной постройке. Информация о последствиях атаки уточняется.