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Регион
25 марта, 23:56

Жительница белгородского села ранена в результате атаки дрона ВСУ

Беспилотник ВСУ нанёс удар по Белгородскому району Белгородской области в ночь на 26 марта. Ранения в результате атаки получила жительница посёлка Политотдельский, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — написал он.

По словам чиновника, взрыв был такой силы, что выбил окна в нескольких квартирах многоэтажного дома, социальном объекте и частной надворной постройке. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Напомним, что звуки взрывов прогремели в районе Белгорода около 00:15. Предварительно, минимум один беспилотник ВСУ был уничтожен силами ПВО.

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Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Илья Пушкарев
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