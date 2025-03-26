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26 марта, 00:57

«Могло быть по-другому»: Финский профессор рассказал, какое будущее ждёт Украину

Профессор Малинен: Украина потеряет 20% земли и станет провальным государством

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен порассуждал о будущем Украины. По словам финского политолога, в ближайшем будущем Незалежная лишится пятой части территории, да ещё и станет вечным должником. При этом Киев мог избежать столь удручающего сценария, если бы пошёл на мир три года назад.

«Украина потеряет 20% или более своей территории и фактически превратится в провальное государство. <…> Если бы конфликт прекратился весной 2022 года, всё могло бы быть по-другому»,написал он в соцсетях.

Профессор добавил, что конфликт также разрушил инфраструктуру Украины и сократил численность мужского населения страны.

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В СБУ между тем тоже сомневаются в способности Киева вернуть утраченные земли. Там уверены, что освобождённые российскими военными территории уже никогда не будут украинскими.

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Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Лия Мурадьян
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