Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен порассуждал о будущем Украины. По словам финского политолога, в ближайшем будущем Незалежная лишится пятой части территории, да ещё и станет вечным должником. При этом Киев мог избежать столь удручающего сценария, если бы пошёл на мир три года назад.

«Украина потеряет 20% или более своей территории и фактически превратится в провальное государство. <…> Если бы конфликт прекратился весной 2022 года, всё могло бы быть по-другому», — написал он в соцсетях.

Профессор добавил, что конфликт также разрушил инфраструктуру Украины и сократил численность мужского населения страны.