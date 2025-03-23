«Это аксиома»: В СБУ не верят в шансы Киева вернуть утраченные земли

Украина никогда не сможет получить обратно территории, которые уже перешли под полный контроль Москвы. Об этом сказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналистке Наталье Влащенко, комментируя перспективы Киева в противостоянии с Россией.

«Это аксиома: та территория, которая сейчас занята, уже не вернётся», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.