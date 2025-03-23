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Регион
23 марта, 13:33

«Это аксиома»: В СБУ не верят в шансы Киева вернуть утраченные земли

Полковник СБУ Стариков: Потерянные территории никогда не вернутся Украине

Украина никогда не сможет получить обратно территории, которые уже перешли под полный контроль Москвы. Об этом сказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналистке Наталье Влащенко, комментируя перспективы Киева в противостоянии с Россией.

«Это аксиома: та территория, которая сейчас занята, уже не вернётся», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, бессмысленно продолжать боевые действия против ВС РФ, так как это приведёт к очередным потерям земель, при этом время будет играть на руку России. Стариков уверен, что наилучшим выходом для киевского режима станет прекращение огня и перемирие на любых условиях.

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Ранее британское издание The Independent со ссылкой на киевских чиновников сообщило, что украинские власти не собираются возвращать утраченные территории, смирившись с их переходом под контроль России, однако продолжать отдавать земли Киев не хочет. Хотя при этом Владимир Зеленский продолжает размахивать шашкой, играя на публику и уверяя, что Украина не признает утрату земель никогда.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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