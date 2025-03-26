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26 марта, 01:58

Россиянам напомнили о советском лайфхаке для выгодной покупки жилья во время высоких ставок

Эксперт Кричевский предрёк рост популярности схемы с обменом жилья

На фоне возросших ставок по рыночной ипотеке в РФ всё чаще вспоминают «советскую» схему обмена жилья. Как рассказал агентству «Прайм» эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский, такие альтернативные сделки могут стать выходом для многих россиян.

«Суть проста: покупатель А решил сменить, к примеру, однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант и вносит аванс. Дальше идёт вилка — либо продавцу двушки понравится его однокомнатная, либо придётся искать на неё покупателя», — пояснил экономист.

Впрочем, добавил эксперт, у этой схемы есть два подводных камня. Во-первых, объект недвижимости должен устраивать и продавца, и покупателя, а это не так просто. Во-вторых, это такая же ипотека, но на меньшую сумму за счёт собственной квартиры. Кричевский допустил, что доля альтернативных сделок в этом году может значительно вырасти, но как только ЦБ начнёт снижать ставки, популярность метода вновь упадёт.

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Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Антон Голыбин
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