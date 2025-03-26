Россиянам рассказали, кто и как может получить недоначисленную часть пенсии

Россиянам разъяснили, как вернуть недоначисленную по ошибке часть пенсии. О распространённых причинах недоплат и способах получить заслуженное агентству «Прайм» рассказала профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Специалист отметила несколько ситуаций, когда пенсионеры могут столкнуться с неверными начислениями. Прежде всего, это неучтённый стаж: периоды ухода за детьми, служба в армии или время, когда работодатель не платил взносы. Эксперт подчеркнула, что неучтёнку вполне реально включить в стаж, если собрать необходимые документы. Недоплата также может быть возмещена после предоставления бумаг, подтверждающих стаж и доходы до 1 января 2002 года, отметила Финогенова.

Ещё пенсионерам положены надбавки в случае появления иждивенцев. Например, если получатель выплат усыновил внука, ему должны ежемесячно «плюсовать» увеличенную фиксированную сумму. Наконец, на получение недостающей пенсии могут рассчитывать те, кто сменил регион проживания. Это касается неместных работников Крайнего Севера или приравненных к нему районов.