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26 марта, 04:25

Российская субмарина-невидимка «откалибровала» цели в Японском море

Подлодка «Уфа» поразила цели ракетами «Калибр» на учениях в Японском море

Российская подводная лодка «Уфа» нанесла удары по наводным и наземным целям с помощью крылатых ракет «Калибр» в рамках учений в Японском море. Дизель-электрическая субмарина Тихоокеанского флота успешно справилась с задачей, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, незадолго до пусков подлодка скрытно заняла позицию в назначенном районе. Первая ракета поразила морской щит-мишень. Второй же «Калибр» точно попал в береговую цель на полигоне Сюркум, пролетев свыше тысячи километров.

Россия и Пакистан провели совместные учения в Аравийском море
Россия и Пакистан провели совместные учения в Аравийском море

Ранее плановые учения стартовали также в Ракетных войсках стратегического назначения. В ходе них ракетные полки ПГРК «Ярс» выйдут на полевые позиции.

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Лия Мурадьян
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