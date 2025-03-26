Российская субмарина-невидимка «откалибровала» цели в Японском море

Российская подводная лодка «Уфа» нанесла удары по наводным и наземным целям с помощью крылатых ракет «Калибр» в рамках учений в Японском море. Дизель-электрическая субмарина Тихоокеанского флота успешно справилась с задачей, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, незадолго до пусков подлодка скрытно заняла позицию в назначенном районе. Первая ракета поразила морской щит-мишень. Второй же «Калибр» точно попал в береговую цель на полигоне Сюркум, пролетев свыше тысячи километров.