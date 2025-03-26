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Регион
26 марта, 04:40

Академик Онищенко одобрил идею об увеличении возраста молодёжи до 40 лет

Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал идею о повышении возраста молодёжи в РФ до 40 лет. По словам зампрезидента Российской академии образования, средняя продолжительность жизни в стране растёт, а потому в этой инициативе есть рациональное зерно.

«В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — заявил Онищенко РИА «Новости».

Напомним, что сейчас в России молодёжью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет.

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Ранее стало известно, что идея о повышении возраста молодёжи пока не обсуждалась в Государственной думе. Подобные вопросы поднимаются лишь в отдельных направлениях, которые касаются, например, детей с инвалидностью, пояснили парламентарии.

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Госдума РФ

Лия Мурадьян
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