Академик Онищенко одобрил идею об увеличении возраста молодёжи до 40 лет

Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал идею о повышении возраста молодёжи в РФ до 40 лет. По словам зампрезидента Российской академии образования, средняя продолжительность жизни в стране растёт, а потому в этой инициативе есть рациональное зерно.

«В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — заявил Онищенко РИА «Новости».

Напомним, что сейчас в России молодёжью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет.