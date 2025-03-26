Расчёты ПВО уничтожили девять украинских дронов над Россией за ночь

Российские силы ПВО в ночь на 26 марта пресекли очередную попытку киевского режима нанести удары по территории РФ с применением беспилотников. Всего зенитчикам удалось уничтожить девять дронов, сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, пять вражеских БПЛА расчёты зенитных комплексов сбили над Белгородской областью, ещё два — над Курской. Оставшиеся дроны не достигли суши и рухнули в Чёрное море.