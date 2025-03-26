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Регион
26 марта, 04:34

Расчёты ПВО уничтожили девять украинских дронов над Россией за ночь

Российские силы ПВО в ночь на 26 марта пресекли очередную попытку киевского режима нанести удары по территории РФ с применением беспилотников. Всего зенитчикам удалось уничтожить девять дронов, сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, пять вражеских БПЛА расчёты зенитных комплексов сбили над Белгородской областью, ещё два — над Курской. Оставшиеся дроны не достигли суши и рухнули в Чёрное море.

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Ранее стало известно о ранении жительницы Белгородской области в результате ночной атаки украинского дрона. Пострадавшую госпитализировали с минно-взрывной травмой.

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Telegram / Минобороны России

Антон Голыбин
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