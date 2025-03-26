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26 марта, 05:12

Глава МИД Венгрии может посетить Москву 26 марта

ТАСС: Глава МИД Венгрии Петер Сийярто планирует 26 марта посетить Россию

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Источник ТАСС сообщил о планах министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто посетить Москву. Ожидается, что политик прибудет с визитом в российскую столицу уже сегодня, 26 марта.

«Венгерский министр, как ожидается, будет в Москве», — заявил источник агентства.

Сегодня также в Москве пройдёт отчёт правительства за прошлый 2024 год, его заслушают в Государственной думе. Правительство представит Госдуме свои ежегодные результаты деятельности, в том числе по вопросам, поставленным нижней палатой Федерального собрания. Кроме того, в ходе отчёта прозвучат вопросы к правительству.

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Оксана Попова
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