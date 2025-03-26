Глава МИД Венгрии может посетить Москву 26 марта

Источник ТАСС сообщил о планах министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто посетить Москву. Ожидается, что политик прибудет с визитом в российскую столицу уже сегодня, 26 марта.

Сегодня также в Москве пройдёт отчёт правительства за прошлый 2024 год, его заслушают в Государственной думе. Правительство представит Госдуме свои ежегодные результаты деятельности, в том числе по вопросам, поставленным нижней палатой Федерального собрания. Кроме того, в ходе отчёта прозвучат вопросы к правительству.