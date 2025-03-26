Глава МИД Венгрии может посетить Москву 26 марта
ТАСС: Глава МИД Венгрии Петер Сийярто планирует 26 марта посетить Россию
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea
Источник ТАСС сообщил о планах министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто посетить Москву. Ожидается, что политик прибудет с визитом в российскую столицу уже сегодня, 26 марта.
«Венгерский министр, как ожидается, будет в Москве», — заявил источник агентства.
Сегодня также в Москве пройдёт отчёт правительства за прошлый 2024 год, его заслушают в Государственной думе. Правительство представит Госдуме свои ежегодные результаты деятельности, в том числе по вопросам, поставленным нижней палатой Федерального собрания. Кроме того, в ходе отчёта прозвучат вопросы к правительству.