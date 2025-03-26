В Штатах трёхлетняя девочка пристрелила сестрёнку из отцовского пистолета

Трёхлетняя девочка застрелила годовалую сестрёнку из отцовского пистолета в американском штате Канзас. Их 24-летний папа тут же позвонил в полицию, пишет издание Mirror.

Сообщается, что отец семейства положил свой пистолет на камин, а сам ушёл наверх в спальню. В этот момент девочки нашли оружие и начали играть. Вскоре раздался звук выстрела. Пуля попала годовалой малышке прямо в лоб. Она мгновенно скончалась.

Мамы тогда дома не было, ей рассказали о трагедии лишь в полицейском участке. Трёхлетняя девочка не могла понять, что натворила, но постоянно извинялась. Сейчас глава семьи обвиняется в убийстве, создании опасности для детей при отягчающих обстоятельствах и незаконном хранении оружия.