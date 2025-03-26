Зеленский оценил вероятность «вынужденного и унизительного мира» для Украины
Зеленский: Принудительный мир приведёт Украину к депрессии
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью журналу Time выразил сомнения относительно возможности унизительного мира для Украины, хотя и не стал полностью исключать этот вариант.
«Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина... останется сама по себе и если наши партнёры по какой-то причине не будут нашими партнёрами, то Украина впадёт в депрессию», — пояснил он.
Однако он подчеркнул, что не верит в такой исход, считая его предательством со стороны союзников. Зеленский добавил, что шансы на это практически равны нулю.
Между тем глава государства Владимир Путин убеждён, что урегулирование конфликта на Украине должно привести не к временной передышке, а к устойчивому миру. Он заявил, что цель урегулирования конфликта должна заключаться в долгосрочном мире, который учитывает законные интересы всех народов региона.