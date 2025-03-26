Зеленский оценил вероятность «вынужденного и унизительного мира» для Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью журналу Time выразил сомнения относительно возможности унизительного мира для Украины, хотя и не стал полностью исключать этот вариант.

«Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина... останется сама по себе и если наши партнёры по какой-то причине не будут нашими партнёрами, то Украина впадёт в депрессию», — пояснил он.

Однако он подчеркнул, что не верит в такой исход, считая его предательством со стороны союзников. Зеленский добавил, что шансы на это практически равны нулю.