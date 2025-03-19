Захарова рассказала, каким должен быть мир с Украиной и что для него нужно

Перемирие с Украиной должно быть долгосрочным и основываться на устранении первопричин конфликта, а милитаризацию киевского режима следует прекратить. Об этом в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что мирное урегулирование украинского конфликта должно быть не временным, а окончательным. По её словам, перемирие «на полутонах» станет причиной не только коллапса самой Незалежной, но ещё и колоссальных проблем в Европе.

«Нужно реальное решение проблем, их первопричин, нужна работа с истоками кризиса. Мирное урегулирование [на Украине] должно быть всеобъемлющим, оно должно быть долгосрочным, оно должно опираться на разрешение первопричин этого конфликта и, конечно, всё это должно быть отражено в прекращении милитаризации террористического киевского режима», — сказала Захарова.