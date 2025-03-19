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18 марта, 22:14

Сийярто заявил, что мир станет более безопасным после диалога Путина и Трампа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оценил переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он назвал состоявшийся разговор хорошей новостью и важным этапом на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. Дипломат выразил надежду, что Брюссель не помешает достижению соглашения.

«Отличные новости из Вашингтона и Москвы! Мы, венгры, знаем по собственному опыту, что нормальные отношения между американцами и русскими делают мир более безопасным. Сегодня президенты США и России сделали ещё один большой шаг в направлении мира. Мы надеемся, что Брюссель не помешает заключению мирного соглашения», — написал Сийярто в соцсети.

Он также поддержал инициативу о взаимном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Сийярто надеется, что «обе стороны будут этого придерживаться».

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Напомним, что во время обсуждения президенты России и США достигли договорённости о создании экспертных групп, которые займутся урегулированием конфликта на Украине. Трамп охарактеризовал разговор с российским лидером как «очень продуктивный».

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Лия Мурадьян
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