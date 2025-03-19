Сийярто заявил, что мир станет более безопасным после диалога Путина и Трампа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оценил переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он назвал состоявшийся разговор хорошей новостью и важным этапом на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. Дипломат выразил надежду, что Брюссель не помешает достижению соглашения.

«Отличные новости из Вашингтона и Москвы! Мы, венгры, знаем по собственному опыту, что нормальные отношения между американцами и русскими делают мир более безопасным. Сегодня президенты США и России сделали ещё один большой шаг в направлении мира. Мы надеемся, что Брюссель не помешает заключению мирного соглашения», — написал Сийярто в соцсети.