Зеленский поддержал 30-дневное прекращение ударов по энергоинфраструктуре

В ходе своего визита в Хельсинки глава киевского режима Владимир Зеленский выразил поддержку договорённости между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом о 30-дневном прекращении ударов по энергоинфраструктуре.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда открыта для инициатив, способствующих установлению стабильного и справедливого мира. Однако он также добавил, что идеальным сценарием было бы полное и безоговорочное прекращение огня.

«Мы всегда поддерживали позицию не бить каким-либо оружием по энергетике. Наша сторона будет это поддерживать», — заявил он.