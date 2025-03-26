Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 06:48

«Хуже врагов»: Трамп заявил, что страны ЕС обдирали Штаты 45 лет

Трамп: В течение почти полувека страны ЕС и Китай обчищали США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

США намерены пойти на исключения для ряда стран в вопросе пошлин. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, чью цитату приводит агентство Newsmax.

Американский лидер напомнил, что до 2 апреля приостановлено введение пошлин на товары из Канады и Мексики, однако большого количества исключений ждать не стоит. Он также напомнил, как другие страны в течение 45 лет буквально «обдирали» США, пока те занимали «мягкую и слабую» позицию. Именно так, по мнению Трампа, и возник долг в 36 триллионов.

Дональд Трамп намерен вернуть большую часть данной суммы, тем более, что в свете последних событий так называемые друзья США оказались «хуже врагов». Таковыми он назвал Европейский союз, а также Китай.

Трамп назвал европейских союзников США нахлебниками
Трамп назвал европейских союзников США нахлебниками

Ранее Трамп заявил, что не хочет вводить новые санкции против России ради мира. Он отметил, что хочет мира, поэтому не будет «закручивать гайки» ещё туже. Об этом президент США заявил на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar