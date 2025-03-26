«Хуже врагов»: Трамп заявил, что страны ЕС обдирали Штаты 45 лет
Трамп: В течение почти полувека страны ЕС и Китай обчищали США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
США намерены пойти на исключения для ряда стран в вопросе пошлин. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, чью цитату приводит агентство Newsmax.
Американский лидер напомнил, что до 2 апреля приостановлено введение пошлин на товары из Канады и Мексики, однако большого количества исключений ждать не стоит. Он также напомнил, как другие страны в течение 45 лет буквально «обдирали» США, пока те занимали «мягкую и слабую» позицию. Именно так, по мнению Трампа, и возник долг в 36 триллионов.
Дональд Трамп намерен вернуть большую часть данной суммы, тем более, что в свете последних событий так называемые друзья США оказались «хуже врагов». Таковыми он назвал Европейский союз, а также Китай.
Ранее Трамп заявил, что не хочет вводить новые санкции против России ради мира. Он отметил, что хочет мира, поэтому не будет «закручивать гайки» ещё туже. Об этом президент США заявил на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.