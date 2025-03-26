«Хуже врагов»: Трамп заявил, что страны ЕС обдирали Штаты 45 лет

США намерены пойти на исключения для ряда стран в вопросе пошлин. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, чью цитату приводит агентство Newsmax.

Американский лидер напомнил, что до 2 апреля приостановлено введение пошлин на товары из Канады и Мексики, однако большого количества исключений ждать не стоит. Он также напомнил, как другие страны в течение 45 лет буквально «обдирали» США, пока те занимали «мягкую и слабую» позицию. Именно так, по мнению Трампа, и возник долг в 36 триллионов.

Дональд Трамп намерен вернуть большую часть данной суммы, тем более, что в свете последних событий так называемые друзья США оказались «хуже врагов». Таковыми он назвал Европейский союз, а также Китай.