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26 марта, 06:54

Дирижёр Владимир Минин госпитализирован в Москве

Mash: У народного артиста СССР Владимира Минина случился гипертонический криз

Владимир Минин. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Владимир Минин. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Народный артист СССР, дирижёр Владимир Минин был экстренно госпитализирован в Москве с гипертоническим кризом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что 96-летний артист находится в больнице. Его состояние стабильное. Минин известен своей виртуозной интерпретацией русской церковной музыки. Он сделал её популярной во всём мире.

Тем временем представитель артиста сообщил в беседе с ТАСС, что дирижёр госпитализирован планово и угрозы его жизни нет.

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Николай Рюмин
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