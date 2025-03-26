Дирижёр Владимир Минин госпитализирован в Москве
Mash: У народного артиста СССР Владимира Минина случился гипертонический криз
Владимир Минин. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил
Народный артист СССР, дирижёр Владимир Минин был экстренно госпитализирован в Москве с гипертоническим кризом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что 96-летний артист находится в больнице. Его состояние стабильное. Минин известен своей виртуозной интерпретацией русской церковной музыки. Он сделал её популярной во всём мире.
Тем временем представитель артиста сообщил в беседе с ТАСС, что дирижёр госпитализирован планово и угрозы его жизни нет.
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