Дирижёр Владимир Минин госпитализирован в Москве

Народный артист СССР, дирижёр Владимир Минин был экстренно госпитализирован в Москве с гипертоническим кризом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что 96-летний артист находится в больнице. Его состояние стабильное. Минин известен своей виртуозной интерпретацией русской церковной музыки. Он сделал её популярной во всём мире.

Тем временем представитель артиста сообщил в беседе с ТАСС, что дирижёр госпитализирован планово и угрозы его жизни нет.