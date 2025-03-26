В Московской области семья распалась из-за аллергии жены на сперму мужа

В Московской области супружеская пара пришла подавать на развод, поскольку женщина страдала от аллергии на сперму собственного мужа. Об этом случае рассказала аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Наталья Попова в беседе с сайтом MK.ru.

Девушка, которой не было и 30 лет, сперва пошла к врачу, чтобы рассказать о необычных симптомах. Во время полового акта с партнёром внутри у неё постоянно всё зудело, а если сперма оказывалась на её коже, то она начинала краснеть и чесаться. Даже от простого прикосновения к биоматериалу у девушки чесались пальцы. Приходилось каждый раз выпивать антигистамин, сообщила медик.

Пара была жената около трёх лет, при этом сразу после свадьбы подобных проблем не наблюдалось. Симптомы аллергии усиливались с течением времени. Девушка принимала противогрибковые и антибиотики, но ничего не помогало.

Каждый раз перед сексом пить таблетки от аллергии — эффективно лишь на первых порах, но потом постоянный приём может вылиться в опасные последствия и даже привести к анафилактическому шоку. Можно использовать презервативы, однако в таком случае завести ребёнка будет невозможно, а детей супругам очень хотелось, отметила врач.

«В результате пара разошлась. Как мне рассказала девушка, они приняли решение остаться друзьями и попробовать построить хорошие, крепкие отношения с кем-то ещё», — заключила врач.