При ударе по Кривому Рогу получили ранения немецкие военные
После атаки беспилотниками «Герань» по Кривому Рогу в пригородную больницу были доставлены иностранцы, говорящие на немецком языке.
«Украинские медики получили указания максимально стабилизировать и поддерживать состояние пострадавших. Операцию проведет медицинская бригада из-за границы», - сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
Напомним, что атака беспилотников на Кривой Рог произошла в два этапа, местные жители зафиксировали как минимум 15 прилетов. Уничтожено около 12 единиц гусеничной техники и ещё 17 единиц колёсных машин.
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