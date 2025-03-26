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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 марта, 08:05
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При ударе по Кривому Рогу получили ранения немецкие военные

После атаки беспилотниками «Герань» по Кривому Рогу в пригородную больницу были доставлены иностранцы, говорящие на немецком языке.

«Украинские медики получили указания максимально стабилизировать и поддерживать состояние пострадавших. Операцию проведет медицинская бригада из-за границы», - сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

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Напомним, что атака беспилотников на Кривой Рог произошла в два этапа, местные жители зафиксировали как минимум 15 прилетов. Уничтожено около 12 единиц гусеничной техники и ещё 17 единиц колёсных машин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Serhii Yushkov

Марина Фещенко
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