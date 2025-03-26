После атаки беспилотниками «Герань» по Кривому Рогу в пригородную больницу были доставлены иностранцы, говорящие на немецком языке.

Армия России сровняла с землёй криворожский клуб для бойцов ВСУ, который «крышевали» бандиты

Армия России сровняла с землёй криворожский клуб для бойцов ВСУ, который «крышевали» бандиты

Напомним, что атака беспилотников на Кривой Рог произошла в два этапа, местные жители зафиксировали как минимум 15 прилетов. Уничтожено около 12 единиц гусеничной техники и ещё 17 единиц колёсных машин.