Аксёнов рассказал о планировке крымского курорта «Золотые пески»

Группа компаний «Монолит», главный инвестор круглогодичного курорта «Золотые пески» в Крыму, завершила разработку генерального плана проекта. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что согласно плану, 33,3 га из общей площади будут отведены под отели и санатории.

«В настоящее время подготовлена документацию по детальной планировке и генеральный план курорта. Ведется работа над мастер-планом, который включает финансово-экономическую модель и архитектурно-планировочные решения» , - отметил он.

Общая площадь курорта, по слова Аксёнова, составит более 200 га, из которых 52,6 га предназначены для проектирования. Из этой площади 33,3 га займут отели и санатории, 12 га - озеленение и благоустройство, а 7,3 га - ключевая инфраструктура. Особое внимание будет уделено современному оборудованию пляжей, которые останутся открытыми для всех.

Глава республики добавил, что открытие курорта привлечет дополнительный поток туристов, что создаст условия для увеличения производства продуктов питания и развития сферы общественного питания и экскурсионной деятельности. Это, в свою очередь, повысит налоговые поступления в региональный бюджет и улучшит экономическую ситуацию в республике.