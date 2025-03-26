МИД Казахстана ведёт переговоры с Киевом по поводу атаки на КТК
Астана ведёт переговоры с Киевом по поводу атаку украинских беспилотников на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров.
«Мы поддерживаем контакт с украинской стороной, и в настоящее время идут обсуждения по этому вопросу. Украинская сторона осведомлена о ситуации», — добавил он.
Ранее первый заместитель главы МИД Казахстана Акан Рахметуллин отметил, что Астана нацелена на дипломатическое решение проблемы, возникшей в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперекачивающей станции. Он также подчеркнул, что между странами будут проведены необходимые консультации.
Накануне были раскрыты новые эпизоды срыва «энергетического перемирия» со стороны Украины. На днях украинские беспилотники атаковали как минимум три таких объекта — на Кубани, в ЛНР и в Крыму.
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