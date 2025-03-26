МИД Казахстана ведёт переговоры с Киевом по поводу атаки на КТК

Астана ведёт переговоры с Киевом по поводу атаку украинских беспилотников на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров.

«Мы поддерживаем контакт с украинской стороной, и в настоящее время идут обсуждения по этому вопросу. Украинская сторона осведомлена о ситуации», — добавил он.

Ранее первый заместитель главы МИД Казахстана Акан Рахметуллин отметил, что Астана нацелена на дипломатическое решение проблемы, возникшей в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперекачивающей станции. Он также подчеркнул, что между странами будут проведены необходимые консультации.