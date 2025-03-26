Роботы помогают при рекультивации земель в Арктике Экологи задействовали роботов для восстановления растительного покрова на арктическом месторождении. Современное оборудование помогло в рекультивации земель, а также геодезическом изучении участков на севере Гыданского полуострова. 26 марта, 11:18 Роботизированные комплексы начали применять для рекультивации почв. Обложка © Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Роботы сейчас активно используются в самых различных производствах. Расширяется их применение и в нефтяной сфере. Так, роботизированные комплексы стали применять для восстановления почвенного покрова — завершающий этап каждого геологоразведочного проекта. На участках поисково-оценочного бурения высаживаются семена растений, специально подобранных экологами с учётом климатических условий и особенностей экосистем конкретного региона. Традиционно такие работы выполняются с помощью наземной техники. С учётом труднодоступности и заболоченности тундровых участков Гыдана экологи «Газпром нефти» начали применять при рекультивации почв воздушные роботизированные комплексы.

На автономном месторождении на берегу Карского моря агродроны помогли в доставке и распределении семян травосмесей без непосредственного участия человека. Оператор дистанционно контролировал режим и движение техники по маршруту.

Компания также впервые широко задействовала воздушные роботизированные комплексы для проведения геодезической съёмки на тундровых автономных участках на Гыданском полуострове. Подход позволил геологам оперативно собрать данные о рельефе местности, наличии рек, болот и других особенностях труднодоступных участков для планирования дальнейших работ по рекультивации.

Впервые «Газпром нефть» задействовала агродроны при рекультивации земель в 2023 году. Подход показал свою эффективность, и теперь специалисты расширили применение роботизированных комплексов для восстановления почвенного покрова и исследования труднодоступных участков на территории свыше 23 гектаров в Арктике. При работе в Заполярье приоритетом является экологичность работ, забота о природе Крайнего Севера. И сегодня современные технологии становятся не только инструментом повышения скорости и качества геологоразведки, но и помогают реализовать проекты в гармонии с экосистемой Арктического региона.

Авторы Валерия Мишина