Роскомнадзор объяснил, почему произошёл сбой в работе СБП
РКН: Сбой в работе СБП произошёл из-за проблем на инфраструктуре НСПК
Сбои в работе Системы быстрых платежей (СБП) произошли из-за проблем на инфраструктуре Национальной системы платёжных карт (НСПК). Ведутся работы по восстановления сервиса. Информация о проблемах с оплатой начала поступать от пользователей в 10 утра, через полтора часа начались восстановительные работы.
«26 марта с 10:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксировал всплеск обращений о проблемах с оплатой через СБП. Проблема была связана со сбоем на инфраструктуре НСПК. С 11:30 сервис восстанавливает работоспособность», — рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.
Напомним, что сегодня пользователи СБП пожаловались на сбои в системе работы. За час было зафиксировано почти семь тысяч жалоб. Большинство из них Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленобласти, Тверской, Нижегородской и Свердловской областей. По словам пользователей, у них не работают переводы и приложение.
ТАСС/ Алексей Зотов