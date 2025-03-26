Роскомнадзор объяснил, почему произошёл сбой в работе СБП

Сбои в работе Системы быстрых платежей (СБП) произошли из-за проблем на инфраструктуре Национальной системы платёжных карт (НСПК). Ведутся работы по восстановления сервиса. Информация о проблемах с оплатой начала поступать от пользователей в 10 утра, через полтора часа начались восстановительные работы.

«26 марта с 10:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксировал всплеск обращений о проблемах с оплатой через СБП. Проблема была связана со сбоем на инфраструктуре НСПК. С 11:30 сервис восстанавливает работоспособность», — рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.