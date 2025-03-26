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26 марта, 10:16

Роскомнадзор объяснил, почему произошёл сбой в работе СБП

РКН: Сбой в работе СБП произошёл из-за проблем на инфраструктуре НСПК

Сбои в работе Системы быстрых платежей (СБП) произошли из-за проблем на инфраструктуре Национальной системы платёжных карт (НСПК). Ведутся работы по восстановления сервиса. Информация о проблемах с оплатой начала поступать от пользователей в 10 утра, через полтора часа начались восстановительные работы.

«26 марта с 10:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксировал всплеск обращений о проблемах с оплатой через СБП. Проблема была связана со сбоем на инфраструктуре НСПК. С 11:30 сервис восстанавливает работоспособность», — рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Напомним, что сегодня пользователи СБП пожаловались на сбои в системе работы. За час было зафиксировано почти семь тысяч жалоб. Большинство из них Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленобласти, Тверской, Нижегородской и Свердловской областей. По словам пользователей, у них не работают переводы и приложение.

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ТАСС/ Алексей Зотов

Полина Никифорова
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