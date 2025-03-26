Эксперт опроверг слухи об уходе из РФ самого известного китайского автопроизводителя

Китайский автопроизводитель Chery Automobile никуда не собирается уходить с российского рынка. Напротив, материнская компания Chery Holdings готовит новые проекты сборки своих моделей в РФ, чтобы сохранить цены конкурентными. Об этом в беседе с URA.ru рассказал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Так, Chery планирует новые проекты сборки своих авто в РФ совместно с российскими компаниями. К примеру, уже запущен X-Cite при содействии АвтоВАЗа, а в этом году планируется дать старт выпуску нового бренда Tenet вместе с компанией AGR Automotive Group. Не исключено, что в будущем появятся и другие идеи, например, по бренду группы Chery — Jacoo.

Эксперт пояснил, что китайский производитель заинтересован в повышении локализации производства в РФ, поскольку ему нужно создать препятствия росту цен на свои авто.

«Ещё одна причина запуска новых проектов в России от китайской Chery — желание снизить «заметность» своей работы в России, потому что сейчас компания активно выходит на зарубежные, в том числе и европейские рынки. О том, что бренд Chery совсем покинет наш рынок, мне неизвестно», — резюмировал Подщеколдин.