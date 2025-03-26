В Госдуме рассказали, как ротация скажется на качестве российской армии в зоне СВО

Ротацию в рядах российской армии в зоне спецоперации проводят за счёт подготовленных заранее резервов. Все связанные с этим риски уже были просчитаны, сообщил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что качество и боеспособность ВС РФ не упадут из-за ротации. Решения, влияющие на ход боевых действий, принимаются лишь тогда, когда они не вредят сложившейся ситуации.

«Война — дело счётное. Очень чётко всё просчитывается, эмоциональных решений нет. Сейчас высчитаны все риски», — заявил он.

Депутат добавил, что резервы всё это время тренировались и готовились к отправке на фронт, а не прозябали, устраивая чаепития. Эти солдаты готовы к выполнению реальных боевых задач, отметил Колесник.