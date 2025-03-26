Проститутка обвинила екатеринбуржца в изнасиловании, ему грозит тюрьма

Жительница Екатеринбурга, чья профессия заключается в оказании услуг интимного характера за деньги, заявила, что её против воли изнасиловал незнакомый человек. Мужчина был задержан, сообщает URA.ru со ссылкой на источник.

Сейчас женщине 40 лет, три года из которых она посвятила древнейшей профессии. Желающих окунуться в её омут она принимает у себя дома, а час с ней стоит 10 тысяч рублей. 22 марта она вместе с подругами сидела дома, когда у неё появился новый клиент.

Гость представился Сергеем и присоединился к застолью. Компания веселилась и выпивала, а потом подруги ушли. После этого мужчина её изнасиловал, из-за чего ей пришлось пойти в полицию. Подозреваемого задержали, а на допросе он признал вину. Против него возбудили уголовное дело.