Под Калининградом пьяные депутаты избили женщину

В Калининградской области 23 марта депутаты окружного Совета Василий Рогатко и Павел Малыхин с женой отдыхали в кафе «Янтарная легенда». В какой-то момент 37-летняя местная жительница случайно опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, который принадлежит Малыхину. Пьяные чиновники решили «разобраться» с женщиной при помощи кулаков, сообщает пресс-служба СК по региону.

Депутаты Малыхин и Рогатко избили женщину. Видео © Telegram / Amber Mash

Против Рогатко, Малыхина и его супруги было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Все трое фигурантов объявлены в федеральный розыск.