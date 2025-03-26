Под Калининградом пьяные депутаты избили женщину
В Калининградской области депутаты Малыхин и Рогатко объявлены в розыск
Трое фигурантов дела объявлены в федеральный розыск. Фото © VK / СУ СК России по Калининградской области
В Калининградской области 23 марта депутаты окружного Совета Василий Рогатко и Павел Малыхин с женой отдыхали в кафе «Янтарная легенда». В какой-то момент 37-летняя местная жительница случайно опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, который принадлежит Малыхину. Пьяные чиновники решили «разобраться» с женщиной при помощи кулаков, сообщает пресс-служба СК по региону.
Депутаты Малыхин и Рогатко избили женщину. Видео © Telegram / Amber Mash
Против Рогатко, Малыхина и его супруги было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Все трое фигурантов объявлены в федеральный розыск.
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