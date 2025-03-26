Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 11:22

Под Калининградом пьяные депутаты избили женщину

В Калининградской области депутаты Малыхин и Рогатко объявлены в розыск

Трое фигурантов дела объявлены в федеральный розыск. Фото © VK / СУ СК России по Калининградской области

Трое фигурантов дела объявлены в федеральный розыск. Фото © VK / СУ СК России по Калининградской области

В Калининградской области 23 марта депутаты окружного Совета Василий Рогатко и Павел Малыхин с женой отдыхали в кафе «Янтарная легенда». В какой-то момент 37-летняя местная жительница случайно опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, который принадлежит Малыхину. Пьяные чиновники решили «разобраться» с женщиной при помощи кулаков, сообщает пресс-служба СК по региону.

Депутаты Малыхин и Рогатко избили женщину. Видео © Telegram / Amber Mash

Против Рогатко, Малыхина и его супруги было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Все трое фигурантов объявлены в федеральный розыск.

Стрельба произошла во дворе ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном
Стрельба произошла во дворе ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном

Ранее пьяный москвич до смерти избил пенсионера из-за кормления кошек во дворе. Убийцу отпустили после допроса, что вызвало возмущение среди соседей, которые требуют более сурового наказания. Инцидент произошёл вечером 14 февраля на Ленинградском проспекте. В данный момент обстоятельства происшествия проверяет полиция.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar