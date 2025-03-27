Российские блогеры в панике готовы взвинтить цены на рекламу из-за нового закона

Популярные российские блогеры намерены поднять расценки на рекламу в социальных сетях на 50%. Как пишет SHOT, из-за запрета рекламы в Instagram* лидеры индустрии лишатся около двух миллиардов рублей.

Государственная дума на днях приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запреты рекламы в соцсетях экстремистской американской корпорации Meta** (Instagram* и Facebook*), в которых российские знаменитости получали огромные деньги благодаря рекламе.

По данным телеграм-канала, телеведущая Ксения Бородина, например, в 2024 году заработала около 30 миллионов рублей в «инстаграме». У неё там 20 миллионов подписчиков. Одна сторис Бородиной стоит около 600 тысяч, а пост в ленте — 1,5 миллиона рублей. Бородина она примерно два рекламных поста в месяц, не считая сторис. Её жених Николай Сердюков, имеющий 1 млн подписчиков, только за февраль заработал в Instagram* 3 млн — больше всех остальных блогеров.

Блогерша Карина Каспарянц с 2 млн подписчиков в прошлом году благодаря рекламе увеличила свой капитал на 23 млн. Оксана Самойлова (16,6 млн подписчиков) разбогатела на 19 млн, а певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) — на 8 млн. На неё подписано полтора миллиона пользователей.

Как подсчитали в Ассоциации блогеров и агентств, топ-20 российских знаменитостей в Instagram* потеряют порядка 2 млрд рублей.

Какой-либо общей стратегии у блогеров по возмещению убытков пока нет. Кто-то намерен поднять цены на рекламу на других площадках. Другие планируют создавать платные продукты, курсы и закрытые каналы. Третьи хотят делать более нативный контент, что тоже приведёт к повышению расценок. При этом некоторые блогеры паникуют и готовы для возмещения убытков взвинтить цены на рекламу аж на 50%.

Новый закон вступает в силу с 1 сентября. Для физических лиц штраф составит 2,5 тысячи рублей, для должностных — 20 тысяч, для юрлиц — 500 тысяч.