ВС РФ за сутки поразили аэродромы и военные предприятия Украины в 143 районах СВО

Вооружённые силы России за прошедшие сутки нанесли удары по военным аэродромам, а также предприятиям по ремонту военной техники производству беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, урон был причинён объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятиям по ремонту военной техники, производственным цехам и пунктам управления БПЛА, складам боеприпасов. Также наши военные нанесли удар по скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.