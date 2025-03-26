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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 марта, 11:38

ВС РФ за сутки поразили аэродромы и военные предприятия Украины в 143 районах СВО

Минобороны: Армия России за сутки поразила аэродромы и склады ВСУ в 143 районах

Вооружённые силы России за прошедшие сутки нанесли удары по военным аэродромам, а также предприятиям по ремонту военной техники производству беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, урон был причинён объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятиям по ремонту военной техники, производственным цехам и пунктам управления БПЛА, складам боеприпасов. Также наши военные нанесли удар по скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.

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А ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удары по цехам с боеприпасами и техникой ВСУ в Кривом Роге. Уничтожено около 12 единиц гусеничной техники и ещё 17 единиц колёсных машин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Мария Любицкая
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