ВС РФ за сутки поразили аэродромы и военные предприятия Украины в 143 районах СВО
Минобороны: Армия России за сутки поразила аэродромы и склады ВСУ в 143 районах
Вооружённые силы России за прошедшие сутки нанесли удары по военным аэродромам, а также предприятиям по ремонту военной техники производству беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, урон был причинён объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятиям по ремонту военной техники, производственным цехам и пунктам управления БПЛА, складам боеприпасов. Также наши военные нанесли удар по скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.
А ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удары по цехам с боеприпасами и техникой ВСУ в Кривом Роге. Уничтожено около 12 единиц гусеничной техники и ещё 17 единиц колёсных машин.
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