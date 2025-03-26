Ранее в Белом доме заявили, что Россия и США разработают механизм запрета ударов по энергообъектам. Данное соглашение стало возможным в результате переговоров между российской и американской делегациями в Эр-Рияде. Кроме того, Вашингтон также договорился с Киевом разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по российским объектам энергетики. Напомним, что Украина не прекратила атаковать объекты энергетической инфраструктуры в России, несмотря на утверждения главаря киевского режима Владимира Зеленского о прекращении ударов на 30 дней.