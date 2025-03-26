Песков: ВС РФ соблюдают мораторий на удары по энергообъектам Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) исполняют приказ российского лидера Владимира Путина о запрете ударов по энергообъектам Украины. Мораторий действует в рамках 30-дневого перемирия.
«Приказ Путина относительно моратория действует и исполняется нашими Вооружёнными силами», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Действие моратория продолжается, несмотря на то, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) с 18 марта не раз атаковали российские энергообъекты.
Ранее в Белом доме заявили, что Россия и США разработают механизм запрета ударов по энергообъектам. Данное соглашение стало возможным в результате переговоров между российской и американской делегациями в Эр-Рияде. Кроме того, Вашингтон также договорился с Киевом разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по российским объектам энергетики. Напомним, что Украина не прекратила атаковать объекты энергетической инфраструктуры в России, несмотря на утверждения главаря киевского режима Владимира Зеленского о прекращении ударов на 30 дней.
Life.ru / Шедеврум