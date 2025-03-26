«Сбивайте»: Залужный рассказал о звонках из Румынии из-за упавших беспилотников

Экс-главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) и посол Киева в Лондоне Валерий Залужный заявил, что ему якобы звонили из Румынии с претензиями. По его словам, в Бухаресте были недовольны тем, что на территорию Румынии упали дроны. Заявление дипломата опубликовали украинские СМИ.

«Мне звонили из Румынии и просили не говорить, что у них упали (беспилотники. — Прим. Life.ru). Ещё звонили, говорили: «Зачем ты включил РЭБ, дроны полетели на нас». А я говорю: «Сбивайте, у вас 40 F-16 стоит», — сказал бывший главнокомандующий ВСУ.