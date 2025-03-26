«Сбивайте»: Залужный рассказал о звонках из Румынии из-за упавших беспилотников
Залужный заявил, что ему звонили из Румынии с претензиями из-за упавших дронов
Экс-главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) и посол Киева в Лондоне Валерий Залужный заявил, что ему якобы звонили из Румынии с претензиями. По его словам, в Бухаресте были недовольны тем, что на территорию Румынии упали дроны. Заявление дипломата опубликовали украинские СМИ.
«Мне звонили из Румынии и просили не говорить, что у них упали (беспилотники. — Прим. Life.ru). Ещё звонили, говорили: «Зачем ты включил РЭБ, дроны полетели на нас». А я говорю: «Сбивайте, у вас 40 F-16 стоит», — сказал бывший главнокомандующий ВСУ.
Тем временем расчёты ПВО уничтожили девять украинских дронов над Россией за ночь. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 26 марта пресекли очередную попытку киевского режима нанести удары по территории РФ. Пять вражеских БПЛА сбили над Белгородской областью, ещё два — над Курской. Оставшиеся беспилотники рухнули в Чёрное море.
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