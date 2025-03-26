Минобороны раскрыло детали учений РВСН с применением «Ярсов»
МО РФ: Комплексы «Ярс» осваивают новые районы патрулирования
Ракетный комплекс «Ярс». Обложка © Wikipedia
Ракетные части, укомплектованные подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс», вооружёнными ядерными ракетами, начинают проводить боевое патрулирование в новых регионах. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«В ходе планового командно-штабного учения с Бологовским соединением ракетных войск стратегического назначения полки, оснащённые ПГРК «Ярс», осваивают новые районы боевого патрулирования», — отметили в ведомстве.
В министерстве пояснили, что во время учений осуществляется проверка ракетных подразделений в условиях динамично изменяющейся ситуации. В рамках мероприятий полки выполняют ряд практических заданий с применением различных подходов. Как подчеркнули в ведомстве, это обеспечивает эффективную передачу приказов во все пункты управления.
Напомним, плановые учения с участием комплексов «Ярс» стартовали в Ракетных войсках стратегического назначения накануне. В ходе них ракетные полки ПГРК «Ярс» выйдут на полевые позиции.