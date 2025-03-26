Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 12:08

Минобороны раскрыло детали учений РВСН с применением «Ярсов»

МО РФ: Комплексы «Ярс» осваивают новые районы патрулирования

Ракетный комплекс «Ярс». Обложка © Wikipedia

Ракетный комплекс «Ярс». Обложка © Wikipedia

Ракетные части, укомплектованные подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс», вооружёнными ядерными ракетами, начинают проводить боевое патрулирование в новых регионах. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

«В ходе планового командно-штабного учения с Бологовским соединением ракетных войск стратегического назначения полки, оснащённые ПГРК «Ярс», осваивают новые районы боевого патрулирования», — отметили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что во время учений осуществляется проверка ракетных подразделений в условиях динамично изменяющейся ситуации. В рамках мероприятий полки выполняют ряд практических заданий с применением различных подходов. Как подчеркнули в ведомстве, это обеспечивает эффективную передачу приказов во все пункты управления.

Российская субмарина-невидимка «откалибровала» цели в Японском море
Российская субмарина-невидимка «откалибровала» цели в Японском море

Напомним, плановые учения с участием комплексов «Ярс» стартовали в Ракетных войсках стратегического назначения накануне. В ходе них ракетные полки ПГРК «Ярс» выйдут на полевые позиции.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar