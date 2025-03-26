Минобороны раскрыло детали учений РВСН с применением «Ярсов»

В министерстве пояснили, что во время учений осуществляется проверка ракетных подразделений в условиях динамично изменяющейся ситуации. В рамках мероприятий полки выполняют ряд практических заданий с применением различных подходов. Как подчеркнули в ведомстве, это обеспечивает эффективную передачу приказов во все пункты управления.