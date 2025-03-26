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26 марта, 11:57

Скончался кинорежиссёр и сценарист Андрей Ермаш, ему было 68 лет

ТАСС: На 69-м году жизни не стало кинорежиссёра Андрея Ермаша

Скончался кинорежиссёр и сценарист Андрей Ермаш. Обложка © Kino-teatr.ru

Скончался кинорежиссёр и сценарист Андрей Ермаш. Обложка © Kino-teatr.ru

Не стало кинорежиссёра и сценариста Андрея Ермаша, ему было 68 лет. Об утрате сообщил исполнительный директор гильдии кинорежиссёров России Игорь Степанов в беседе с ТАСС.

Степанов подтвердил, что сценарист скончался. Подробности случившегося не раскрываются.

Андрей Ермаш работал в жанре научно-фантастического кино. Он был режиссёром фильма «Лунная радуга», в котором снялись актёры Василий Ливанов и Игорь Старыгин. Его последней работой стал «Конец вечности». 26 марта сообщили, сын председателя Госкино СССР Филиппа Ермаша ушёл из жизни.

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Ранее умер экс-тренер ХК «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» Андрей Мартемьянов. Ему был 61 год. Смерть спортсмена наступила в результате остановки сердца в его квартире в Екатеринбурге, где в этот момент находились его близкие.

Алена Пенчугина
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