Скончался кинорежиссёр и сценарист Андрей Ермаш, ему было 68 лет

Не стало кинорежиссёра и сценариста Андрея Ермаша, ему было 68 лет. Об утрате сообщил исполнительный директор гильдии кинорежиссёров России Игорь Степанов в беседе с ТАСС.

Степанов подтвердил, что сценарист скончался. Подробности случившегося не раскрываются.

Андрей Ермаш работал в жанре научно-фантастического кино. Он был режиссёром фильма «Лунная радуга», в котором снялись актёры Василий Ливанов и Игорь Старыгин. Его последней работой стал «Конец вечности». 26 марта сообщили, сын председателя Госкино СССР Филиппа Ермаша ушёл из жизни.